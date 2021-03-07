В Швейцарии проходит референдум о запрете паранджи в общественных местах Фото: REUTERS

В воскресенье, 7 марта, жители Швейцарии голосуют на референдуме по законопроекту, который запрещает скрывать лицо в общественных местах. В случае одобрения это правило будет применяться как к жителям страны, так и иностранцам.

Инициаторами общенационального референдума стали политики из праворадикальной Швейцарской народной партии (SVP), которые считают, что «сокрытие лица в общественных местах противоречит либеральному духу совместного проживания».

Как уточняется, исключения предусмотрены для мест религиозного культа, а также в случае наличия медицинских показаний. Также можно будет надевать защиту на лицо по погодным причинам.

Если жители Швейцарии поддержат законопроект, то под запрет попадут мусульманские уборы - паранджа (широкий халат с закрывающей лицо сеткой) и никаб (закрывающий лицо головной убор, с узкой прорезью для глаз).

Согласно последним опросам, 56 процентов жителей страны готовы поддержать нововведение.

Напомним, запрет на ношение паранджи в публичных местах уже действует в Бельгии, Австрии, Дании и Франции.