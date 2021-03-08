СК возбудил дело после удара девочки током в ТЦ «Европолис» в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в торговом центре «Европолис» в Москве, где трехлетнюю девочку ударило током. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщается на официальном сайте главного следственного управления СК России по Москве.

Уголовное дело завели по статье 238 Уголовного кодекса России оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по результатам проведенной доследственной проверки.

- По данным следователей, сегодня днем трехлетняя девочка, находясь с родителями около зоны общественного питания в ТЦ на проспекте Мира в российской столице, наступила на оголенный электропровод. Ребенка госпитализировали в детскую больницу, у нее диагностировали электротравму, - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, после получения необходимой информации будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а также допрошены родители ребенка и сотрудники ТЦ.

Как сообщал сайт kp.ru, инцидент произошел сегодня в московском торговом центре «Европолис». Очевидцы сообщают, что маленькая девочка пострадала из-за оголенных проводов, которые выступали из пола в одном из проходов торговой галереи.