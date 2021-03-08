Трехлетнего ребенка ударило током в ТЦ «Европолис» в Москве

Трехлетний ребенок пострадал из-за оголенных проводов в московском ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трехлетнего ребенка в понедельник, 8 марта, ударило током в московском торговом центре «Европолис». По словам очевидцев, в торговом центре, который расположен на столичном проспекте Мира, в одном из проходов торговой галереи из пола выступают оголенные провода. Именно из-за них пострадала маленькая девочка.

- Предварительно, сегодня днем ребенок 2017 года рождения, находясь около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира, наступила на оголенный электропровод, - говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в городскую больницу № 9, состояние ее здоровья пока что неизвестно. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, прокуратура уже начала проверку. Руководство торгового центра уже прокомментировало данную ситуацию.

- Это просто пол, в этом месте ничего нет. Наверное, ребенок бегал босиком и за что-то зацепился. За что, я не знаю. Мы разберемся в этой ситуации и поможем родителям, все компенсируем, - сообщил в интервью изданию «Москва 24» управляющий партнер FORTGROUP Максим Левченко.

Накануне в московском ТЦ «Глобал Сити» четырехлетний мальчик чудом выжил, сорвавшись с эскалатора. Малыш находится в тяжелом состоянии, у него перелом черепа, ушиб головного мозга, травмы груди и многочисленный ссадины. По данном факту прокуратура столицы уже проводит проверку.