Тестирование полностью беспилотных авто в России начнется в 2021 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Российское правительство утвердило комплекс мероприятий по эксплуатации беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне. Тестирование полностью беспилотных авто на российских дорогах стартует уже в текущем 2021 году. Об этом в понедельник, 15 марта, говорится на официальном сайте Минтранса.

- Комплекс мероприятий предусматривает опытную коммерческую эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств в некоторых российских регионах. Реализация данного комплекса мероприятий позволит с 2021 по 2024 года сформировать необходимые правовые условия для внедрения беспилотных автор в транспортный комплекс, - говорится в сообщении.

Представители Минтранса подчеркнули, что обязательным условием является обеспечение безопасности участников дорожного движения, а также соблюдение всех правил.

При подготовке комплекса мероприятий по эксплуатации беспилотников власти учли позиции всех профильных ведомств, а также согласовали документ с отраслевыми экспертными объединениями и организациями научно-технологического бизнес-сообщества, например, с «Яндексом», «Камазом» и «Сбербанком».