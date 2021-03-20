IT-специалист рассказал о схемах мошенников с денежными переводами «по ошибке» Фото: Евгения ГУСЕВА

Злоумышленники в многочисленных схемах обмана все активнее используют переводы «по ошибке», о самых распространенных видах такой аферы рассказали эксперты.

Как передает РИА Новости, специалисты поясняют, что в последнее время появились разные варианты ранее популярной схемы, когда на счет поступали деньги, а позже звонил человек с просьбой вернуть «случайный перевод».

По словам заместителя начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков, сегодня мошенники используют подмененный номер для отправления фальшивого сообщения якобы от банка о зачислении на счет средств. После чего звонит «расстроенная женщина», которая говорит, что случайно совершила перевод, и просит срочно вернуть всю сумму. При этом жертве дают выбор: отправить деньги на номер телефона или на карту через мобильный банк.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова добавила, что злоумышленник отправляет потенциальной жертве реальные деньги, после чего убеждает их вернуть, но в это время обращается в банк и отменяет перевод до наступления момента «безотзывности». Таким образом, он возвращает своим средства и получает деньги от жертвы.

Специалисты рекомендуют при зачислении на карту денег от неизвестного человека не торопиться с возвратом, а прежде проверить баланс счета, после чего проинформировать банк о поступлении чужих денег.