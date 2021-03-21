В России выросло число преступлений, которые совершают мигранты

Количество преступлений, которые совершают иностранцы и лица без гражданства в России, за два месяца текущего года выросло почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь - февраль 2021 года.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 6,2 тысячи преступлений, что на 1,9% больше, чем за январь - февраль 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 4,8 тысячи преступлений, что на 12,6% меньше, их удельный вес составил 77,3%», - говорится в документе.