Доктор Мясников: Вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака

Мясников заявил, что вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака.

"Много лет назад японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Врач пояснил, что после попадания в клетку вирус входит в ее ДНК, вызывает там мутации, перерождая здоровую клетку в раковую.

По словам врача, вирус папилломы человека может провоцировать также рак горла, головы и шеи, а также рак полового члена у мужчин.

Чтобы обезопасить себя от опасной болезни Мясников советует регулярно проходить медицинское обследование. Также мерой профилактики может послужить вакцинация, направленная на борьбу почти со всеми онкогенными типами инфекции.

Ранее известный доктор назвал неочевидный симптом рака. Образование тромбов может стать сигналом появления онкологии.