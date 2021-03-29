В России детям разрешили отдыхать в лагерях за пределами регионов, где они проживают

Российским детям разрешили отдыхать в лагерях за пределами субъекта, где они проживают Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор смягчил ряд требований по организации детского отдыха. В частности, детям разрешили отдыхать в лагерях за пределами субъектов России, где они проживают. Постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, наполняемость отрядов не должна превышать 75% от проектной вместимости. Также региональные власти могут принимать решения касательно работы палаточных лагерей.

- Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без проживания персонала на ее территории в случае организации и проведения еженедельного обследования персонала на COVID-19, — гласит текст постановления.

Ранее президент России Владимир Путин призвал увеличить туристический кешбэк для школьников и студентов. Путин сообщил, что в летнее время, когда школьники и студенты отдыхают, эта программа не действует. Он предложил продлить действие кешбэка хотя бы для этой категории.