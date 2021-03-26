Путин о туристическом кешбэке: программа для школьников и студентов должна действовать круглый год

Владимир Путин предложил увеличить туристический кешбэк для школьников и студентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил увеличить туристический кешбэк для школьников и студентов. Также глава государства считает, что кешбэк должен работать круглогодично. Такое предожение было сделано на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

В данный момент по программе возвращается 20% от стоимости тура по России, но не выше 20 тысяч рублей.

Путин сообщил, что в летнее время, когда школьники и студенты отдыхают, эта программа не действует. Он предложил продлить действие кешбэка хотя бы для этой категории.

- Первое, что нужно сделать,— это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем — кэшбек, действовал для них круглый год. И второе: надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кэшбек. И я попрошу правительство над этим подумать, — заявил президент в эфире "Россия 24".

Ранее Владимир Путин предложил переформатировать конкурс "Учитель года" в реалити-шоу длиной в год. Российский лидер добавил, что уже поделился своей идеей с администрацией, но пока не видит, чтобы его идею пытались как-либо реализовать.