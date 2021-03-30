Павел Деревянко заявил о нежелании участвовать в политике Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский актёр театра и кино Павел Деревянко сообщил, что старается держаться подальше от политики и не желает ей заниматься. Об этом он сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» во вторник, 30 марта.

- Я стараюсь дальше от политики. Это меня не должно касаться. Я понимаю, что все это бессмысленно. Надо просто заниматься своей профессией, делать ее максимально хорошо. Политика меня не интересует, - заявил актер в беседе с Тиной Канделаки.

Павел Деревянко подчеркнул, что, по его мнению, каждый человек должен заниматься своим делом и делать его максимально хорошо.

Ранее на радио «КП» актер не смог вспомнить название фильма Никиты Михалкова, в котором он снимался, а также впервые прокомментировал слова режиссера о «зарплате в 300 тысяч рублей за один съемочный день».