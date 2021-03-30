Павел Деревянко не смог вспомнить название фильма Михалкова, в котором снялся Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский актер театра и кино Павел Деревянко в эфире Радио «Комсомольская правда» не смог вспомнить название фильма Никиты Михалкова, в котором он снимался.

- Михалков не совсем корректно назвал сумму, мне, конечно, было неприятно. А ведь я с ним работал. Я снимался в его кино. Господи, как же оно называется. Все выскочило. Большой огромный трехъярусный фильм Никиты Сергеевича. Господи, как же он называется, - сказал актер.

Ведущая программы Тина Канделаки подсказала Павлу Деревянко, что речь, вероятнее всего, идет о фильме «Утомленные солнцем 2: Цитадель», в котором актер исполнил роль безногого солдата.

Павел Деревянко рассказал также, что относится к Михалкову с большим уважением, несмотря на то, что он «посеял зерно сомнений и раздор в людях» во время съемок этого фильма. Актер напомнил, что работал на съемочной площадке с Никитой Сергеевичем, но пересекался с ним нечасто.

- Он ко мне относился с большой симпатией, я к Никите Сергеевичу с большим уважением, а впрочем, и сейчас, можно сказать, тоже, несмотря на то, что он немножко посеял раздор в людях, то есть, он сказал: я не хочу никого обвинять и переходить на личности. Но назвал это, а после чего на меня обрушилась шквал просто, — высказался Деревянко.

Напомним, Никита Михалков накануне раскритиковал один из видеороликов Павла Деревянко. Режиссер заявил, что Павел за один съемочный день получает 300 тысяч рублей, поэтому жаловаться на жизнь в России «не имеет права».