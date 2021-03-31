Посол Антонов: Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе

Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе, сказал посол. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в США в разговоре с журналистами рассказал об отношениях Москвы и Вашингтона. Он отметил, что российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе.

- Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру непростых связей между нашими странами. Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе, - подчеркнул он.

Также он добавил, что Москве не удалось изменить негативную траекторию движения отношений с США. Он также рассказал, что администрация Байдена взяла курс на раскручивание "санкционной спирали" в отношении РФ под надуманными предлогами, передает ТАСС.

Ранее Антонов отметил, что у России и США много совместных планов, и у ведущих держав нет времени на ссоры. Он отметил важность сохранения дружественных связей между странами.

Напомним, посол Антонов был вызван в Москву для консультаций по вопросу российско-американских отношений на фоне высказываний президента США о российской власти.