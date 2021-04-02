В центре Гамалеи научились за два дня менять вакцину при мутации коронавируса

В Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали обновления вакцины от коронавируса, сообщил глава Центра Александр Гинцбург.

Он также рассказал в беседе с агентством РИА Новости, что технология, как и в вакцине "Спутник V", выстроена на основе аденовирусных векторов. В них по последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой в течение первых суток появляется новая последовательность.

- На следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова, - уточнил Гинцбург.

Глава центра имени Гамалеи также рассказал, что сейчас обсуждается вопрос необходимости всех фаз испытаний новой вакцины. Гинцбург отметил, что в некоторых случаях при регистрации препарата его проверяли на ограниченной выборке до ста человек.

Учёный считает, что если вакцина защищает от заражения новым штаммом коронавируса, то её сразу можно запускать в массовое производство.

- Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас, - добавил Гинцбург.