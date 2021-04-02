Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили правила проведения экзаменов в 2021 году

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили правила проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили особенности проведения экзаменов в 9-х и 11-х классах в 2021 году. Приказы были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, школьники 11-х классов, не планирующие поступать в образовательные учреждения, должны будут сдать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Те, кто планирует поступать, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и другие предметы на выбор.

Также в этом году выпускники 9-х классов должны сдать ОГЭ по русскому языку и математике.

Ранее в интернете заработал тренажер Единого госэкзамена и ОГЭ. Сервис работает с января, и свои силы на тренажере испытали уже 23 тысячи школьников. Сейчас сервис тренирует по трем предметам. А в будущем разработчики обещают добавить еще семь.