В аэропорту Варшавы эвакуировали более 100 человек из самолета из-за "минирования"

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прибывшего в Варшаву из Стамбула, были эвакуированы.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с поступившим сообщением о "минировании" воздушного судна. На данный момент специалисты уже занимаются поисками возможной бомбы. Об этом сообщила в воскресенье, 4 апреля, Польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

- Мероприятия по проверке самолета все еще проводятся, - рассказала она, отметив, что пока никаких подозрительных предметов на борту пассажирского лайнера обнаружено не было.