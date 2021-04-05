Губернатор Амурской области Василий Орлов: «На дорожную кампанию в Благовещенске выделяется 1,8 миллиарда рублей»

Губернатор Василий Орлов рассказал о дорожной кампании 2021 года в Благовещенске. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

На реконструкцию улиц и дорог Благовещенска в 2021 году направляется 1,1 миллиарда рублей. Половина этой суммы выделяется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», еще 600 миллионов рублей - из Дорожного фонда Амурской области. Глава региона Василий Орлов 5 апреля лично проинспектировал объекты, которые планируется реконструировать. Губернатор рассказал, какие работы в столице Приамурья будут выполнены в первую очередь.

- На восстановление дорожно-уличной сети города выделяются беспрецедентные суммы, - подчеркнул Василий Орлов. - Только на проведение дорожных работ в 2021 году Благовещенску выделяется 1,1 миллиардов рублей, половина средств выделена по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», более 600 миллионов рублей – дорожный фонд Амурской области. Кроме того, выделено 700 миллионов рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры, сетей, которые расположены под дорогами. Общая сумма финансирования составляет 1,8 миллиарда рублей, такие деньги никогда не выделялись для Благовещенска.

Василий Орлов поручил обратить особое внимание на качество выполняемых работ. Глава области отметил: необходимо взять на вооружение недочеты, возникшие при проведении дорожных работ 2020 года, и не допустить их повторения во время кампании 2021 года. Губернатор также напомнил о важности соблюдения графика работ: все ремонтируемые участки должны сдаваться в эксплуатацию вовремя.

- В рамках контрактов у подрядчиков имеются гарантийные обязательства сроком на пять лет. В этот период подрядчики обязаны устранять все недочеты, возникшие после сдачи работ. Имеются ряд участков, где гарантийные сроки завершены, их будут восстанавливать за счет муниципального бюджета, - рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Глава Приамурья посетил участок работ на перекрестке улиц Мухина – Октябрьская: в этом году здесь заменят коммунальные сети. Работы планируется проводить в три этапа: от улицы Пролетарской до улицы Октябрьской, от улицы Зейской до улицы Горького и от улицы Горького до улицы Октябрьской.

Василий Орлов также осмотрел улицу Тепличная. Дорожную реконструкцию на ней предстоит завершить до 1 сентября 2021 года, когда начнутся занятия в расположенной рядом новой школе на 1500 мест. Сейчас в школе заканчиваются строительные работы, и в будущем учебном году она примет первых учеников.

Подпись к фото: Губернатор Василий Орлов рассказал о дорожной кампании 2021 года в Благовещенске. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.