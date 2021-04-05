Кремль: число желающих вакцинироваться от COVID-19 в России растет быстрыми темпами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число россиян, желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции, растет достаточно быстрыми темпами. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться», - сказал представитель Кремля.

По его словам, такая тенденция связана с тем, что информационная кампания в СМИ о пользе вакцинации интенсифицировалась, а также есть личный пример граждан. «Постепенно больше становится информации», - заявил он.

Как отметил Песков, с увеличением количества информации растет сознательность граждан, «которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни».

Представитель Кремля также напомнил, что объемы выпуска вакцин от коронавируса увеличиваются каждый месяц, позволяя удовлетворять потребности россиян.

Напомним, накануне врач-реаниматолог рассказал о последствиях отказа от вакцинации против коронавируса, отметив и экономические последствия.