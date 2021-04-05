Песков назвал возможные последствия украинских санкций против России

В Кремле назвали возможные последствия санкций Украины против России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции Украины против РФ, заявил, что для взаимности стран больше не останется места.

- Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо, — заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера заметил, что подобные новости можно встретить только "с глубоким сожалением".

Напомним, в воскресенье, 4 апреля, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Россотрудничества и компании "Волга-Днепр". В "черном списке" Украины в общей сложности оказались еще 77 предприятий. Об этом сообщил официальный портал украинского лидера.