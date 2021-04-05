Нонна Гришаева, прошедшая вакцинацию, посоветовала всем последовать ее примеру

Нонна Гришаева призвала россиян привиться от коронавируса вслед за ней Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса и телеведущая Нонна Гришаева сделала прививку от коронавируса и посоветовала всем последовать ее примеру, чтобы больше не переживать о своем здоровье и здоровье своих близких.

«Здоровье моей семьи превыше всего. По работе мне приходится пересекаться со многими людьми, передвигаться по стране. Я устала бояться за своих близких, знакомых, коллег и друзей. Я не захотела рисковать их жизнями, поэтому поставила вакцину от коронавируса», — цитирует актрису телеканал «360».

Гришаева считает, что решение сделать прививку стало одним из самых мудрых в ее жизни. Ведь теперь можно расслабиться и жить обычно жизнь, какая была до начала пандемии.

По словам актрисы, еще одним важным моментом для не стало понимание, что прививка поможет ей обезопасить своих родственников, а также всех людей, в особенности, пожилых, с которыми она пересекается по работе.

«Не стоит играть со смертью, просто запишитесь в ближайшую поликлинику. И сможете снова вернуться к прежней жизни», — подвела итог Гришаева.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается резкий рост числа желающих пройти вакцинацию. По ее словам, россияне хотят обезопасить себя в преддверии весенне-летнего сезона, передает Пятый канал.

Добавим, по данным оперштаба, за минувшие сутки в Росси было выявлено 8646 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, в Москве зарегистрированы 1876 случаев, передает «Свободная пресса».