В России предлагают штрафовать за нарушение требований к производству пива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах в размере до 200 тысяч рублей за нарушение требований к производству, а также обороту пива и пивных напитков

Напомним, ранее Минфин России предложил изменить в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требования к составу пива, ужесточив их. В российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя говорится о возможности замены только 20 процентов солода. В нормах ЕАЭС более мягкие требования к составу солодового напитка. Там совокупная масса не должна превышать 50 процентов массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов должна составлять не более 5 процентов массы солода, зерна и зернопродуктов.

Ведомство подготовил проект изменений в технический регламент о безопасности алкоголя с предложением установить нормы, по которым при производстве пива допускается замена не свыше 20 процентов солода.