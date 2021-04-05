Путин поручил провести анализ цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил провести анализ цены на продукты на Дальнем Востоке и принять меры для сокращения разрыва со среднероссийским уровнем. Об этом сообщили в Кремле.

«С учетом ранее данных поручений провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и принять меры, направленные на сокращение разрыва», - говорится в поручении.

Глава государства также дал поручение рассмотреть вопрос целесообразности установления нового портового сбора за уголь, переваливаемый в морских портах Дальневосточного федерального округа.

Напомним, 10 марта глава государства поручил принять меры по ценообразованию на сельхозпродукцию на Дальнем Востоке, отметив необходимость принять такие меры, чтобы рост цен в данном регионе не превышал среднероссийские темпы. Глава государства добавил, что сегодня в стране принимается достаточно мер для поддержки сельского хозяйства, однако в Дальневосточном федеральном округе рост этих цен «скачет».