Продюсер Харви Вайнштейн обжаловал приговор за изнасилования Фото: EAST NEWS

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает срок за изнасилования, обжаловал приговор и потребовал проведения нового суда по делу о преступлениях сексуального характера. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил телеканал CNBC.

Напомним, в марте минувшего года верховный суд в Нью-Йорке приговорил Харви Вайнштейна, которого признали виновным в изнасиловании, к 23 годам лишения свободы в тюрьме.

- Защита подала в суд 166-страничный документ, демонстрирующий неоднократные серьезные ошибки, которые были допущены во время судебного процесса, - заявил правозащитник продюсера Артур Айдала.

Так, адвокаты заявили о нарушении прав Вайнштейна на рассмотрение своего дела беспристрастным жюри. По словам защиты обвиняемого, председатель суда отказался отклонить кандидатуру присяжного, написавшего автобиографическую книгу о «сексуальном хищничестве пожилых мужчин», а также якобы солгал о ее содержании во время отбора жюри.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2020 года американская прокуратура предъявила Вайнштейну новые обвинения, по которым продюсеру грозит до 140 лет тюремного заключения.