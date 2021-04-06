Иммунолог объяснил, нужна ли переболевшим коронавирусом вакцинация

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков рассказал, нужно ли тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, вакцинироваться спустя какое то время.

По его мнению, сильно торопиться с введением препарата не стоит, поскольку обычно антитела будут обеспечивать человеку иммунитет в течение 6-7 месяцев после перенесенного заболевания.

- В настоящее время уже переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция, защита организма. Какое это время, сказать сложно, обычно фигурирует цифра в 6-7 месяцев, - рассказал Крючков в интервью радио Sputnik