Президент Сербии привьется от коронавируса китайской вакциной Sinopharm

Александар Вучич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о своих планах во вторник, 6 апреля, привьется от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinopharm.

«Завтра я сделаю прививку, это будет вакцина Sinopharm», - сообщил сербский лидер в минувший понедельник, 5 апреля, в эфире канала TV Pink.

Как уточняется, вакцинация пройдет во время рабочей поездки президента Сербии в поселок Рудна-Глава, расположенный в 200 километрах к востоку от Белграда. Как сообщили в пресс-службы главы республики, в программе поездки запланировано общение Вучича с местными жителями, вакцинация сербского лидера, а также обращение к прессе.

На сегодняшний день в Сербии зарегистрированы вакцины от коронавируса , китайской корпорации Sinopharm, американской компании Pfizer, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российский препарат «Спутник V».

Согласно статистике, в Сербии привились более 2,6 млн граждан, из которых свыше 1 млн 90 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю привившихся на 1 млн жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.