Гватемала закупит партию вакцины от коронавируса «Спутник V» Фото: REUTERS

Власти Гватемалы закупают партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил президент страны Алехандро Джамматтеи.

Как передает гватемальская газета La Hora, глава государства отметил, что была оплачена половина заказанной партии российской вакцины, и власти Гватемалы ожидают получить первые дозы препарата не позднее, чем через 15 дней.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Гватемалы отметило преимущества российской вакцины. «"Спутник V", приобретенная Минздравом, обеспечивает более продолжительный иммунитет, чем другие вакцины, которые используют один и тот же механизм», - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter .

Напомним, Гватемалы зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» в феврале.

Как писал сайт kp.ru, в конце марта в Бразилии произвели пилотную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат был отправлен в Москву для проверки и сертификации.