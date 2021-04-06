Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики перечислили вакансии в сфере производства с самыми высокими зарплатами. Так, одним из самых интересных предложений стала вакансия главного инженера угольной компании в Москве. Сотруднику на этой должности работодатель готов платить по 250 тысяч в месяц.

Еще одна интересная вакансия в сфере производства открылась в Магаданской области. Здесь оператору производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе готовы платить 220 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает вахтовый метод работы и руководство готово оплатить проезд до места трудоустройства, передает RT со ссылкой на сервис «Работа.ру».

В Якутии ищут сварщика Национального агентства контроля сварки. Вакансия открыта всего на три месяца, зато платить будущему работнику готовы 165 рублей в месяц.

Также вакансии с окладом по 150 тысяч рублей открыты в Москве, Красноярске, Якутске. В столице на эту зарплату ищут обивщика мягкой мебели с опытом работы от двух лет. На такую же зарплату может рассчитывать машинист буровой установки в Красноярске и инженер-лаборант по ремонту дорожного покрытия в Якутске. Последнему также обещают предоставить жилье и трехразовое питание, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что средние зарплаты в разных регионах России отличаются в четыре раза. Лидером по высоким зарплатам стал Сахалин, передает ОТР.