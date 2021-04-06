NI рассказал о подготовке США к третьей мировой войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-воздушные силы США проводят регулярные учения, в ходе которых моделируют масштабное воздушное противостояние великих держав. Об этом рассказывает обозреватель Крис Осборн в своей статье The National Interest.

По его словам, в ходе учений Red Flag ВВС США сталкиваются с хорошо вооруженным противником, так называемой «красной командой», которая обладает передовыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) и высокотехнологичными самолетами пятого поколения.

Как считает обозреватель, таким образом Вашингтона готовятся к третьей мировой войне. Он также пишет о том, что, согласно докладу ВВС США, целью учений является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне.

«Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве», - говорится в докладе.

Осборн отмечает, что при возникновении угроз в космическом или кибепространстве уничтожение ПВО противника становится более сложной задачей для Штатов.