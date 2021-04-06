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Экономика6 апреля 2021 13:22

Аналитик сделал прогноз по курсу рубля на ближайшую неделю

Эксперт назвал факторы, мешающие укрепиться нацвалюте
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт сделал прогноз курса рубля

Эксперт сделал прогноз курса рубля

Фото: Shutterstock

Российский валютный рынок продолжает находиться в напряженном состоянии. И хотя иностранные инвесторы, а также представители крупнейших российских банков продолжают спокойно вкладываться в новые выпуски облигаций федерального значения, многие представители российского бизнеса, а также простые граждане продолжают опасаться жестких санкций США в отношении России. Об этом заявил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

«Не исключено, что многие держат в уме ситуацию 2018 года, когда валютные курсы резко взлетели именно в апреле», - цитирует эксперта «Российская газета».

Аналитик добавил, что даже стабильно высокие цены на нефть не дают в этот раз рублю укрепиться.

По прогнозам эксперта, в ближайшее время существенных изменений на валютном рынке ждать не стоит. Ситуация еще какие-то время будет оставаться аналогичной.

«Со вторника и до конца недели движения пар доллар/рубль и евро/рубль будут с высокой вероятностью оставаться как бы приклеенными все к тем же отметкам в 76 рублей и 90 рублей. Возможна лишь малая амплитуда колебаний вниз-вверх в пределах не более одного рубля. Кроме того, рубль может слабее обычного реагировать на обычно поддерживающие его события», - добавил Пушкарев.

Напомним, утром 6 апреля на открытии торгов Московской биржи курс доллара составил 76,39 рубля, а курс евро - 89,95 рубля, передает «Свободная пресса».

Ранее эксперт по инвестициям Анастасия Тарасова рассказала, как защитить и преумножить сбережения в рублях. Специалист отметила, что небольшие сбережения выгодно вкладывать в акции, а крупные – в облигации, передает телеканал «360».