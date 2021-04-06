Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за распространение данных силовиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 6 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение данных силовиков или их близких, полученных с использованием служебного положения.

Как отмечается в документе, разглашение сведений о должностном лице правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это сделано тем, кому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, должно караться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, а также иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов. В качестве альтернативы предусматривается ограничение свободы на срок до двух лет, а также арест на срок до четырех месяцев.

Кроме того, законопроект предлагает в статье 183 Уголовного кодекса прописать уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. На сегодняшний день статься предполагает наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, «путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом». Документ предлагает расширить этот перечень.