Выездные бригады по вакцинации начнут работу еще в двух московских ТЦ

Ещё в двух ТЦ Москвы заработают пункты вакцинации от COVID-19 Фото: REUTERS

С 7 апреля в двух московских торговых центрах «Эльбрус» и «Парк-хаус» начнут работать выездные бригады по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Торговый центр «Эльбрус» находится на юге столицы, а «Парк-хаус» – на северо-востоке. Привиться в этих мобильных пунктах вакцинации смогут все желающие старше 18 лет без предварительной записи.

«Традиционно сделать прививку там смогут все желающие старше 18 лет без предварительной записи. С собой необходимо иметь только паспорт и полис ОМС (при наличии)», — цитирует сообщение пресс-службы RT.

Отметим, что в мобильных пунктах работают врачи из поликлиник города. По правилам, перед прививкой врач проводит осмотр пациента, а после прививки за состояние и самочувствием привитого наблюдают еще около 30 минут. Таким образом на вакцинацию одного человека уходит около 40 минут, передает РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале апреля Московская область получила еще 70 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутника V». Всего в регионе планирует пройти вакцинацию порядка 3,7 миллиона человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».