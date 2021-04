Ученые раскрыли секрет долголетия Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученые выявили основной фактор, который влияет на продолжительность жизни. Они пришли к выводу о том, что на срок жизни больше влияет генетическая предрасположенность, нежели внешние факторы, например, стресс или питание. Статья ученых из Норвегии, Великобритании и Канады опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперты почти 20 лет исследовали диких овец на территории Шотландии. Исследование показало, что с продолжительностью жизни связана длина теломер - концевых участков хромосом, которая определяет по большей части генетикой и наследственностью, а не их сохранность. Чем короче теломеры, тем выше риск смерти — это универсальное правило для всех позвоночных, выявили специалисты.

- При этом мы не нашли никаких доказательств, что истощение теломер связано с повышенным риском смертности. А вот различия в средней длине теломер связаны с увеличением продолжительности жизни, - пишет авторы статьи.

Ученые предполагают, что данное открытие показывает важную роль генетики в контроле долголетия. Они отметили необходимость продолжить исследования и изучить эволюционный аспект данного контроля.

