Ученые рассказали, какой продукт продлевает жизнь на 25%

Ученые рассказали о пользе сыра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские ученые сообщили, что включение в рацион питания выдержанных сортов сыра продлевает жизнь человека почти на 25%. По данным специалистов, такие продукты, как чеддер, бри и пармезан, содержат химическое вещество под названием спермидин, который способен снижать артериальное давление и поддерживать в тонусе сердечно-сосудистую систему.

Специалисты из Техасского университета A&M провели исследование и установили, что продукты богатые спермидином также способны на 40% обеспечить более низкую вероятность сердечной недостаточности.

Ученые провели эксперименты с участием животных и выяснили, что добавление спермидина в рацион увеличило продолжительность жизни подопытных в среднем на четверть, передает сайт NEWS.ru.

Также исследователи отметили, что спермидин способен блокировать размножение поверженных клеток печени, предотвращая фиброз.

Напомним, ранее невролог из США назвал продукты, которые способны стать триггерами головной боли. По словам эксперта, вызвать плохое самочувствие могут кофеин, красное вино, шоколад, глутамат натрия, мясная нарезка, подсластитель аспартам, выдержанный сыр и соленая пища, передает Москва 24.