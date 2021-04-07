Главу Еврокомиссии оставили без стула на встрече с Эрдоганом в Анкаре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не хватило стула на встрече с президентом Турции Реджепом Тайп Эрдоганом в Анкаре. В мероприятии также принял участие глава Евросовета Шарль Мишель.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера, отсутствие нужного количества стульев на фотографии с переговоров президента Турции с главами Евросовета и Еврокомиссии может быть связано с тем, что встреча прошла в другом помещении.

Ранее администрация турецкого лидера распространила фото с его встречи с Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, на которой они втроем стояли на фоне флагов Европейского союза и Турции, а также двух стульев.

«Возможно, фотографирование было в одной комнате, где стояли флаги, а переговоры проходили в другой», - заявил собеседник агентства.

Говорилось о том, что главы Евросовета и Еврокомиссии представят турецкому лидеру предложения по развитию экономического сотрудничества, а также по вопросу беженцев.