Минцифры РФ: для соцсетей необходим отдельный режим регулирования персональных данных Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Для социальных сетей необходим отдельный режим регулирования работы с персональными данными пользователей. В скором времени в России могут появиться соответствующие поправки в законодательство. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе Российского форума по управлению интернетом.

- Полагаю, что в ближайшее время мы с подобной инициативой выйдем. Это вопрос согласий на обработку личных данных в соцсетях и как следствие - необходимость идентификации этих согласий. По нашему мнению, надо вывести социальные сети из этого режима, - отметил министр.

Глава ведомства объяснил, что речь идет об упрощении процесса идентификации пользователей социальных сетей. Кроме того, министерство решает вопрос накопления социальными сетями большого количества персональных данных, поступивших к нем по новому закону об обязательном получении согласия на обработку таких данных.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России накануне стартовал эксперимент по идентификации пользователей интернет-площадок через портал государственных услуг. Зарегистрированные на Госуслугах пользователи социальных сетей и магазинов в интернете смогут совершать сделки в сети без дополнительной регистрации.