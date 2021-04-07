Сертификат о вакцинации от COVID-19 привяжут к загранпаспорту Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Электронные сертификаты вакцинированного, которые формируются на портале Госуслуг, могут содержать данные загранпаспортов гражданина. Такое заявление сделал заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

Как уточнил замминистра, сертификат о вакцинации в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений заграничного паспорта россиянина в том случае, если данные документа указаны самим пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг.

Ранее говорилось о том, что в сертификатах будут указываться данные только российского паспорт. На этом фоне появились сообщения о том, что использовать документ для поездок за границу не получится.

Качанов отметил, что после завершения тестирования сервиса при указании пользователем в профиле на портале Госуслуг данных своего заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены.

Кроме того, замглавы ведомства отметил, что сертификаты о вакцинации на портале Госуслуг автоматически переводятся на английский язык, а транслитерация согласована с Министерством здравоохранения и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД РФ, применяемыми при выпуске загранпаспортов.