В Жуковском водитель назвал школьницу «проституткой» и выгнал ее из маршрутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подмосковном Жуковском водитель маршрутки придумал самый нелепый предлог, чтобы высадить из общественного транспорта 15-летнюю школьницу. Мужчина заявил, что девочка «выглядит как проститутка», и поэтому не может быть единственной пассажиркой в салоне его автобуса. Об этом в среду, 7 апреля, пишет сайт mk.ru.

Необычный инцидент произошел в минувший понедельник, о нем рассказала в социальных сетях очень удивленная ситуацией мама девочки.

- Дочь села в маршрутку под номером 12 на станции Отдых, оплатила проезд и просидела в пустой маршрутке около десяти минут. После этого водитель заявил, что не повезет ее одну, поскольку она якобы похожа на проститутку и пусть идет своим шагом. Дочь, к слову, была одета в джинсы и куртку. В итоге ребенок шел пешком, деньги водитель вернул, - написала мама подростка.

Новость получила широкий общественный резонанс, многие пользователи сети посоветовали маме школьницы обратиться в полицию. Но раньше правоохранителей отреагировала местная администрация. Специалисты службы протокола сообщили, что личность водителя в настоящее время устанавливается. В Фонде защиты прав потребителей в свою очередь уточнили, что водитель маршрутки нарушил должностную инструкцию. Специалисты объяснили, что водитель нашел не самый благовидный предлог, чтобы не работать себе в убыток.