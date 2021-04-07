США отрицают причастность к аварии на иранском судне в Красном море. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон отрицает какую-либо причастность к инциденту с иранским судном Saviz в Красном море.

Как передает газета The Hill со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джессики Макналти, Штаты в курсе заявлений в СМИ об аварии в Красном море.

«Мы можем подтвердить, что никакие силы США не были вовлечены в этот инцидент», - заявила представитель Пентагона, отметив, что не может предоставить «никакой дополнительной информации».

Раннее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что в минувший вторник, 6 апреля, судно Saviz, принадлежащее Ирану, подверглось нападению в Красном море. По данным издания, авария стала следствием срабатывания взрывного устройства на борту.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, инцидент произошел у берегов Эритреи, при этом судно принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Израильские СМИ, включая телеканал N12, говорят о том, что нападению подверглось судно, которое занимается разведкой. Иранские власти пока не делали никаких официальных комментариев по этому поводу.