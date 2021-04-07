В "Векторе" рассказали о влиянии вакцинации от коронавируса на мужское здоровье

В Роспотребнадзоре оценили влияние вакцинации от коронавируса на мужское здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов оценил влияние вакцинации от коронавирусной инфекции на мужское здоровье.

- Человек, защищенный вакциной от коронавируса, радуется, живет полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция хуже точно не будет, а вот лучше может быть, — сообщил Семенов в эфире "Соловьев LIVE".

Ранее появилась информация, что сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспортам. Сертификат о вакцинации в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений заграничного паспорта россиянина в том случае, если данные документа указаны самим пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг. Сертификаты о вакцинации на портале Госуслуг автоматически переводятся на английский языка, а транслитерация согласована с Министерством здравоохранения.