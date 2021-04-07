Новая вспышка ковида в Турции: местные курорты становятся смертельно опасными для россиян Фото: Иван МАКЕЕВ

Турцию признали эпидемиологически опасной страной на фоне высоких темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 7 апреля, пишет портал «Турпром».

Власти Китая уже запретили туристические поездки на территорию Турции, а также отменили рейсы турецкой авиационной компании Turkish Airlines на свою территорию. Авиасообщение между КНР и Турцией приостановлено на четыре недели начиная с 19 апреля этого года. Свое решение китайское управление гражданской авиации объяснило инцидентами с множеством заболевших на борту этой авиакомпании. Так, коронавирус был выявлен у 14 пассажиров рейса ТК 72.

О полной остановке воздушного сообщения с Турцией также заявил накануне Иран. Представитель МВД Ирана Салман Самани призвал организации, которые занимаются поездками в республику, временно прекратить деятельность. Полеты на территорию Турции приостановили авиакомпании RwandAir и Ethiopia Airlines.

Эксперты сообщают, что в последнее время в Турции наблюдается новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вчера в стране врачи зафиксировали очередной рекорд суточного прироста зараженных – инфекцию подхватили почти 50 тысяч местных жителей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Турции в настоящее время активно размножается «южноафриканский» штамм коронавируса. По словам местных медиков, для успешной борьбы с данной разновидностью инфекции, требуется в 8-10 раз больше антител, вакцины пока его останавливают, но с трудом. Кроме того, в Турции зафиксированы случаи заражения «бразильским» и «британским» штаммом коронавируса.