Иностранных лидеров не пригласят на парад Победы в столице

На парад Победы 2021 года не пригласят иностранных лидеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидеры зарубежных стран не будут приглашены на празднование 9 мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что в остальном будет сохранен обычный режим приглашения гостей, но с теми нюансами, которые будут определены санитарными властями.

Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу потребовал от должностных лиц не допустить распространения коронавирусной инфекции в войсках при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади. Он отметил, что все участники мероприятия прошли вакцинацию и имеют иммунитет к вирусу. Также подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники.