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Происшествия7 апреля 2021 14:41

Истребитель ВВС Турции потерпел крушение около города Коньи

Пилот погиб
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Истребитель ВВС Турции потерпел крушение около города Коньи

Истребитель ВВС Турции потерпел крушение около города Коньи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 7 апреля, потерпел крушение истребитель Northrop F-5 Военно-воздушных сил Турции. В результате крушения пилот погиб.

Как передает газета Sabah, инцидент произошел в районе города Коньи. Уточняется, что военная машина потерпела крушения в ходе обучающего полета - истребитель был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Y ld zlar («Турецкие звезды»).

Турецкое минобороны подтвердило крушение истребителя NF-5 и гибель пилота.

Напомним, ранее, 29 марта, произошла другая авиакатастрофа. На леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска потерпел крушение вертолет Airbus AS350B33, перевозивший лыжников. Среди пассажиров судна оказался Петер Келлнер, состояние которого Forbes оценивает в 12,7 миллиардов долларов. Бывший владелец сети «Эльдорадо» и еще четверо человек погибли. Как сообщил экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майора Владимир, причиной крушения вертолета с Петером Келлнером на Аляске могла стать турбулентность.

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