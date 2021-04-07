Видео с места крушения истребителя ВВС Турции появилось в сети
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В среду, 7 апреля, произошло крушение истребителя Northrop F-5 Военно-воздушных сил Турции, в результате которого погиб пилот. Первые кадры с места трагедии появились в сети.
На кадрах можно увидеть большое количество спасателей.
Как писал сайт kp.ru, крушение истребителя произошло в районе города Коньи. Самолет потерпел крушение в ходе обучающего полета. По данным газеты Sabah, истребитель был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Y ld zlar («Турецкие звезды»).
Министерство обороны Турции подтвердило крушение истребителя NF-5 и гибель пилота.
«Пилот самолета NF-5 наших ВВС, который потерпел крушение во время тренировочного полета в Конье, погиб», - говорится в сообщении военного ведомства в официальном аккаунте в Twitter.
Соболезнования в связи с гибелью пилота выразил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«С большим огорчением узнал о том, что в результате катастрофы во время учебного полета в Конье погиб наш пилот. Выражаю соболезнование семье, Вооруженным силам и народу», - заявил турецкий лидер.