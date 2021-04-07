В Швеции назвали фактор, способный изменить отношения России и Евросоюза

Шведский журналист назвал фактор, способный изменить отношения России с ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист шведского издания "Göteborgs-Posten" Ян Хеглунд заявил, что успешность российских вакцин от коронавирусной инфекции может стать козырем Москвы в отношениях с Евросоюзом.

По мнению автора, поменять политику в отношении России могут проблемы с вакцинами в европейских странах.

- В Европе наблюдается политическое отчаяние из-за задержек в доставках вакцины и ее распределении между странами на фоне роста распространения инфекции. Все больше и больше государств посматривают на восток в сторону безопасных доз, которые широко используются, но еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств ЕМА, — пишет Хеглунд.

Журналист напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно заявляла о готовности закупить российский препарат "Спутник V" после одобрения вакцины европейским регулятором.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что высокопоставленные европейские чиновники разошлись во взглядах на отношения с Москвой. Часть из них выступают за переход к менее "воинственной" стратегии.