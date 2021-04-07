МИД РФ обвинил НАТО в наращивании активности военных сил на Украине и в Черном море

Мария Захарова обвинила НАТО в наращивании активности военных сил на Украине и в Черном море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что военные силы НАТО наращивают активность на Украине и в Черном море недалеко от российских границ.

- Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами, — цитирует Захарову официальный сайт МИД.

Кроме того, в 2021 году Украина планирует провести учения на территории страны с различными странами альянса.

Ранее Захарова заявила, что Киев продолжает нарушать режим прекращения огня в Донбассе и стягивает новые силы к линии соприкосновения. Кроме того, она отметила, что в рамках агрессивной информационной кампании Украина и ряд западных стран пытаются обвинить Россию в напряжении ситуации на Донбассе.