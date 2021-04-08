Лавров назвал США и их союзников ненадежными партнерами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники являются ненадежными партнерами. Об этом министр сказал в четверг, 8 апреля, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана

- В ключевых для жизнеобеспечения страны сферах мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра. Все заявления американской стороны о их готовности к выстраиванию предсказуемых отношений выглядят неубедительно. Накануне Госдеп США делал заявления что будут санкции, однако при этом Штаты якобы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией. Будем ждать конкретных дел, - отметил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ добавил также, что Россия ответит США зеркальными мерами в случае любых недружественных шагов.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава внешнеполитического ведомства России отметил также, что у Москвы пока что нет понимания, вернутся ли США в Договор по открытому небу, поскольку Россия не получала официальных уведомлений об этом. Сергей Лавров выразил надежду на то, что Вашингтон в скором времени внесет ясность в свою позицию по данному вопросу.