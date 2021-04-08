Ингушетия стала регионом с наибольшим уровнем безработицы по итогам 2020 года

Названы регионы России с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наибольший уровень безработицы по итогам 2020 года эксперты зафиксировали в Ингушетии. В этом регионе показатель достиг уровня 29,8%.

Далее с существенным отрывом следуют Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%), передает RT со ссылкой на данные Росстата.

А вот самый низкий уровень безработицы в прошлом году был отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь этот показатель составил только 2,4%.

Отмечается, что довольно низкий уровень безработицы был зафиксирован также в крупных городах. В Москве он составил 2,6%, а в Санкт-Петербурге — 2,9%.

Также хорошие показатели выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе, уровень безработицы - 3%, и в Тюменской области — 3,6%.

Добавим, что всего в России было зарегистрировано 4,3 миллиона безработных граждан. При этом чуть больше половины из них мужчины - 2,2 миллиона, передает Москва 24.

Напомним, ранее сообщалась, что Чукотка стала регионом с самым высоким уровнем зарплат. Средняя зарплата здесь превысила 116 тысяч рублей. В тройку лидеров попали также ЯНАО и Москва, передает ОТР.