Пять мирных жителей погибли в Сирии при обстреле с подконтрольных Турции районов

Минобороны РФ: пятеро мирных жителей погибли в Сирии при обстреле из подконтрольных Турции районов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Пятеро мирных жителей погибли при артиллерийском обстреле в Сирии с территории районов, подконтрольных Турции. В результате артиллерийских ударов также пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

- Вчера в период с 18:30 по 19:10 по московскому времени в результате артиллерийских ударов, нанесенных с территории районов, подконтрольных вооруженным силам Турции, по населенным пунктам в округе Телль-Рифъат провинции Алеппо, погибло пять мирных жителей. Ранения получили шесть человек, включая двух детей, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера телеканал Al Hadath сообщил, что в Сирии около турецкой военной базы в городе Телль-Тамер на севере сирийской провинции Хасеке прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли и пострадали в общей сложности более 10 военнослужащих.