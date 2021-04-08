Депутат Гутенев оценил возможность новых санкций против «Северного потока – 2»

В Госдуме оценили возможность новых санкций США против «Северного потока — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал сообщения о том, что в США подготовили два новых пакета санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Депутат отметил, что такое решение противоречит заявлениям ряда американских политиков о готовности наладить отношения с Россией.

«Мы видим целый ряд предпосылок для ужесточения противостояния, и порой возникает ощущение, что наша готовность к смягчению переговорной позиции провоцирует наших контрагентов к новым шагам. Я считаю, что необходима абсолютная симметричность, в том числе и в введении санкций, аналогичных тем, которые вводятся против наших физических лиц», — цитирует Гутенева RT.

При этом парламентарий выразил уверенность, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на то хочет этого США или нет.

«Реализация «Северного потока — 2» зависит от нашей политической воли и от политической воли наших партнёров, в первую очередь Германии», - подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно, что Минюст США подготовил два пакета санкций просив российского газопровода «Северный поток — 2». Оба они уже утверждены, однако окончательного решения об их реализации пока не принято, передает «Свободная пресса».

Также стало известно, что в Белом доме уже обсуждают возможность назначения Амоса Хохштейна на позицию спецпосланника США по переговорам о прекращении строительства «Северного потока — 2», передает телеканал «360».