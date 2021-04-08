Более половины россиян пожаловались на переработки

Более половины граждан России пожаловались на переработки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шесть россиян из 10 регулярно сталкиваются с переработками. Об этом гласит исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого оказались в распоряжении "КП".

В опросе приняло участие 5 тысяч россиян старше 18 лет из разных городов РФ. При этом среднее время переработки составляет 28%, то есть более четверти от нормы рабочего времени.

Согласно исследованию, мужчины перерабатывают чаще женщин, молодежь — чаще россиян старше 45 лет, а сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей — чаще граждан с более низкой заработной платой.

Чаще всего о переработках заявляли администраторы (79%), фармацевты (73%) и программисты (72%). Среднее время переработки у администраторов — 29%, у фармацевтов — 30%,у разработчиков — 20%. Также перерабатывают 69% врачей и 65% учителей. Меньше всего вне нормы рабочего времени трудятся маркетологи и психологи — 29 и 27% соответственно.