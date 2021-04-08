Пожар на траулере в Охотском море 8 апреля 2021: на борту больше 80 человек

Пожар начался на рыболовецком траулере в Охотском море. На борту находится более 80 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, угрозы затопления судна нет.

- Горящий траулер находится в Охотском море примерно в 200 километрах от Магадана, происходит горение в трюмах судна, — цитирует свой источник в экстренных службах РИА Новости.

Численность экипажа превышает 80 человек. Данных о пострадавших пока нет. По предварительной информации, судно прописано в порту Находки.

Ранее мурманский траулер "Мелькарт" перевернулся в Норвегии. Как сообщили члены экипажа, в происшествии никто не пострадал.Траулер принадлежит компании "Мурман СиФуд". Он был построен в 1974 году в Норвегии. Как уточнили "КП" в самой компании, траулер находился на плановых работах в доке и перевернулся во время выхода из него.